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Видео грандиозного парада в Петербурге в честь дня ВМФ

09:00
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Во время праздника военные показали новые корабли и технику

В России в воскресенье чествовали защитников морских  рубежей. День Военно-Морского флота - по традиции один из самых ярких и зрелищных праздников в нашей стране. Основное действие развернулось в Кронштадте и Санкт-Петербурге, где прошел грандиозный военно-морской парад. На нем были представлены новые корабли и техника, совсем недавно вошедшая в состав флота. Парад принимал президент Владимир Путин.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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