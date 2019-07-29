Нашедшая утешение в объятиях экс-мужа Энистон Шейк сияет от счастья

Модель закрутила новый роман

Ирина Шейк недолго горевала по Брэдли Куперу. Модель закрутила новый роман. Как выяснил таблоид Daily Mail, россиянка встречается с бывшим мужем Дженнифер Энистон актером Джастином Теру.

Друг Шейк, пожелавший остаться неназванным, рассказал журналистам, что модель и актер уже два раза сходили на свидание, между ними "вспыхнула искра". В объятиях Теру Шейк начала забывать о подлом предательстве Купера.

Ирина рассказала приятелю, что сразу почувствовала себя спокойно в компании Джастина. "Они встречались дважды за ужином, и потом она сказала, что у них была непосредственная связь и искра", - уверяет знакомый россиянки.

Заявления инсайдера выглядят очень правдоподобными, особенно, если посмотреть на последние фото Шейк. Папарацци сняли Ирину, гуляющую с дочерью Леей. Модель выбрала для прогулки спортивный стиль. Но даже в майке и брюках она выглядела великолепно. Шейк посвежела и похорошела, она буквально светилась от счастья. Это едва ли не первые снимки со времен расставания с Купером, на которых Ирина не хмурится и не пытается убежать от фотографов.

Напомним, что в середине мая стало известно о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Якобы актер потребовал от модели прекратить выставлять семейную жизнь на публику, но россиянка отказалась выполнять прихоть Купера. По другой версии пару разбила Леди Гага. Якобы Брэдли увлекся певицей во время съемок фильма "Звезда родилась". У актера и модели подрастает дочь Лея. Девочке два года.