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"Немедленное вторжение Украины" позабавило россиян

08:38
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Армия Незалежной спешит на помощь

В России высмеяли предложение украинского журналиста Максима Кухара ввести войска в России ради "поддержки демократии".

"Каждая кухарка должна уметь управлять государством. Кухары — нет", "После него тускнеет даже "Квартал 95", "Как говорила моя бабушка "ой-ой-ой", "У вас это контузия или последствия родовой травмы?"- позабавились российские пользователи в комментариях.

Ранее бывший шеф-редактор украинского Forbes и бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ Максим Кухар призвал к военному вторжению для поддержания "новой демократической власти" в России и создания "правительства народного доверия", пишет "Газета.Ru".

По его мнению, Верховная рада должна тут же собраться, чтобы дать разрешение верховному главнокомандующему на ввод войск. Кроме того, украинские военные должны выучить российские законы, чтобы лучше понять российскую специфику на местах.

Также украинские войска не должны допустить, что военные части из Крыма, Донбасса и Ростовской области были переброшены к Москве для "подавления революции", цитирует Кухару агентство URA.RU.  

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