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В России могут запретить анонимные онлайн-платежи

09:01
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Чтобы пополнить интернет-кошелек, придется раскрыть свои данные

В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки "Яндекс.Деньги", QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов.

Клиенты, чью личность нельзя идентифицировать, не смогут класть деньги на интернет-кошельки через терминалы или офисы операторов сотовой связи, а только через банковский счет. Сейчас можно пополнять кошелки наличными, не предоставляя никаких документов.  

Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе собираются внести с целью пресечения незаконного оборота наркотиков и финансирования терроризма, пишет РБК.

Нововведение поможет властям отслеживать подозрительные операции, идентифицировать личность плательщика и блокировать его счет в случае незаконных операций, уточняет газета "Известия".

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