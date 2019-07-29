В России могут запретить анонимные онлайн-платежи

Чтобы пополнить интернет-кошелек, придется раскрыть свои данные

В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки "Яндекс.Деньги", QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов.

Клиенты, чью личность нельзя идентифицировать, не смогут класть деньги на интернет-кошельки через терминалы или офисы операторов сотовой связи, а только через банковский счет. Сейчас можно пополнять кошелки наличными, не предоставляя никаких документов.

Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе собираются внести с целью пресечения незаконного оборота наркотиков и финансирования терроризма, пишет РБК.

Нововведение поможет властям отслеживать подозрительные операции, идентифицировать личность плательщика и блокировать его счет в случае незаконных операций, уточняет газета "Известия".