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"Глупость!" В России ответили на заявления Китая о принадлежности Сахалина

09:42
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Пекин сожалеет об утрате острова

В России резко отреагировали на заявление китайского журналиста о принадлежности Сахалина Китаю.

Археолог и заведующий кафедрой российской и всеобщей истории Сахалинского государственного университет Александр Василевский отметил, что нет каких археологических доказательств того, что ранее на Сахалине проживали китайцы.

"Просто кто-то глупость сказал, а теперь ее тиражируют. Никогда китайцы не владели Сахалином. Ни одного места не названо, ни одной фамилии, ни одной книги, ни одной статьи", - рассказал Василевский в беседе с агентством URA.RU.

Ранее китайский журналист портала Sohu заявил, что Сахалин когда-то входил в состав империи Китая и теперь Пекин сожалеет об этой утрате. Он отметил, что на острове находятся нефтяные месторождения, запасы которых составляют около семи миллиардов тонн. Это может дать России около 500 миллиардов долларов.

В доказательство к своим словам он привел пример того, что на Сахалине обнаружили каменную стелу со стихами правившего в XVIII веке императора Цяньлуна.

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