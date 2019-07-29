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"Устали от скандалов": стало известно о распаде семьи Фриске

09:18
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Супруги уже подали в загс заявление

Сестра Жанны Фриске Наталья разводится. Супруги уже подали в загс заявление о расторжении брака.

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Наталья Фриске и сотрудник МЧС Сергей Вшивков поженились в 2013 году. Муж на год младше певицы, но поначалу столь незначительная разница в возрасте не мешала влюбленным.

"Наташа и Сережа испытывали сильные чувства, но со временем, как это часто случается, страсть поутихла, а проблем прибавилось", - сообщили в окружении певицы.

Между Фриске и Вшивковым часто случались ссоры, но муж и жена находили в себе силы урегулировать конфликты. Все изменилось, когда в 2018-м они занялись бизнесом. Супруги открыли кафе на Шри-Ланке и переехали на остров. Столкнувшись с трудностями, они стали чаще скандалить. В итоге постоянные конфликты уничтожили любовь.

Кафе на Шри-Ланке пришлось закрыть и вернуться в Москву, где супруги окончательно расстались. По данным "СтарХита", 33-летняя Фриске и 32-летний Вшивков расходятся мирно, претензий друг к другу не имеют. Сергей съехал от жены, и теперь их связывает лишь формальность.

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