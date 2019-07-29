В середине недели в Москву придут пятиградусные холода

подобная аномалия была почти 50 лет назад

Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе из-за ультраполярного циклона.

Днем 30 и 31 июля (это вторник и среда) температура будет соответствовать концу сентября-началу октября. Температура днем будет 9-14 градусов. Ночью столбик термометра может рухнуть до плюс 5 градусов, пишет газета "Известия". Похожий антирекорд был установлен в 1971 и 1979 годах, когда температура упала 6,1 и 7,6 градуса соответственно.

Затем температура воздуха начнет повышаться. К 3 августа, субботе, столбик термометра покажет уже 17-18 градусов, в воскресенье около 20 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, погода будет облачной и ветреной – порывы составят от 7 до 12 метров в секунду.