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В середине недели в Москву придут пятиградусные холода

10:04
  • понедельник
  • 29 июля 2019

подобная аномалия была почти 50 лет назад

Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе из-за ультраполярного циклона.

Днем 30 и 31 июля (это вторник и среда) температура будет соответствовать концу сентября-началу октября. Температура днем будет 9-14 градусов. Ночью столбик термометра может рухнуть до плюс 5 градусов, пишет газета "Известия". Похожий антирекорд был установлен в 1971 и 1979 годах, когда температура упала  6,1 и 7,6 градуса соответственно.

Затем температура воздуха начнет повышаться. К 3 августа, субботе, столбик термометра покажет уже 17-18 градусов, в воскресенье около 20 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, погода будет облачной и ветреной – порывы составят от 7 до 12 метров в секунду.  

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