Заезды долгое время не проводились из-за боевых действий

В Дамаске прошел чемпионат Сирии по автогонкам, передает "ТВ Центр". Показать свое мастерство в пригород столицы арабской республики съехались участники 20 команд.

К соревнованиям также присоединились спортсмены из соседнего Ливана. История турнира насчитывает 14 лет, однако из-за боевых действий заезды долгое время не проводились. Уже в следующем году сирийские гонщики планируют провести автопробег через всю страну под лозунгом "Открой для себя Сирию", а в будущем спортсмены надеются попасть в гонки "Формулы-1".

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