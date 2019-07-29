Как не простудиться в плохую погоду

Врачи посоветовали быть очень осторожными

Врачи рассказали, как не простудиться во время сильного похолодания, которое придет в Московский регион на этой неделе.

В эти дни следует носить с собой куртку, кофту или теплый поток, чтобы в случае резкого похолодания была возможность утеплиться, пишет РИА Новости. "Также опасны сквозняки в транспорте или холодный воздух из кондиционера", - отметили специалисты.

Если дождь застал врасплох, то следует согреться чаем или какао. Алкоголь в таком случае лучше не употреблять, так как сначала он создает эффект тепла за счет расширения сосудов, но затем они вновь сужаются и становится еще холоднее.

Когда теплая погода вернется в Москву, то следует быть осторожным с холодными напитками, как они провоцируют не только простуду, но и ангину.

Ранее синоптики сообщили о резком похолодании в середине недели из-за ультраполярного циклона. Во вторник и среду днем будет 9-14 градусов тепла, ночью температура опустится до пяти градусов. Потепление начнется ближе к выходным, но все равно будет ветрено и дождливо.