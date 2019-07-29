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"Солнца не видим!" Сибирь накрыл смог от пожаров

11:56
  • понедельник
  • 29 июля 2019

В некоторых регионах действует режим "черного неба"

В Сибири горят леса. Огнём охвачены уже три миллиона гектаров. В Красноярском крае, Бурятии, Забайкалье и Якутии пожары из-за жары и сильного ветра. Очаги возгорания - в труднодоступных районах. Там, где обстановка особенно сложная, объявлен режим чрезвычайной ситуации. А в Иркутскую область вернулась большая вода. Из-за проливных дождей река Ия вновь поднялась выше критической отметки. Береговую линию укрепляют военные.

В Иркутской области за прошедшие выходные выпала месячная норма осадков. Снова поднялся уровень воды в реке Ия на семь метров, снова подтопления в Тулуне. В МЧС уже отдали распоряжение заделать плотины на реках, которые использовались для отвода воды.

Видео: затопленную Иркутскую область вновь атаковала стихия

Чтобы удержать поток и укрепить береговую линию, на подмогу прибыли военные. Они подвозят грунт к старой дамбе.

В Амурской области там, где большая вода размыла дороги, эвакуируют на вертолетах. Пожилые люди последними покидают дома. Пытаясь спасти вещи и скот, некоторые отказывались уезжать, когда их предупреждали.

Подробности смотрите в репортаже Елены Макаровой.

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