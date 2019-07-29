Помпео оскорбился из-за запрета поговорить с народом Ирана

Госсекретарь США планировал открыть жителям исламской республики глаза

Лондон усиливает военное присутствие в Персидском заливе. Ночью в акваторию прибыл второй британский корабль - крейсер "Дункан". Он будет осуществлять патрулирование вместе с фрегатом "Монтроуз". Поводом для усиления группировки стало ухудшение отношений между Лондоном и Тегераном. Нарастает напряжённость и с Вашингтоном. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти исламской республики не приняли его предложение посетить Тегеран и напрямую пообщаться с гражданами.

Отношения США и Ирана постоянно балансируют на грани, и вот очередной скандал - госсекретаря США Майка Помпео отказались принимать в Тегеране. Представитель Белого дома так оскорбился, что тут же написал соответствующий пост в социальной сети и быстренько созвал журналистов. Все для того, чтобы объяснить - в столицу Ирана он собирался чуть ли не с благой миссией. Выступить на местном телевидении и открыть населению глаза! Точнее, рассказать свою версию происходящего.

"Я говорил об этом раньше - я бы хотел выступить на иранском телевидении и поговорить с иранским народом. Глава иранского МИД Джавад Зариф постоянно приезжает в Нью-Йорк, общается с американской прессой и продвигает свою пропаганду. Я бы хотел, чтобы у меня тоже был шанс", - сказал Помпео.

Представители Ирана тут же поспешили ответить. Шанс, на который так отчаянно давит Помпео, ему обещали предоставить. Для этого даже не обязательно лететь в сам Тегеран. Интервью у госсекретаря будет брать иранская журналистка Марзие Хашеми - представительница одного из местных каналов и та самая женщина, которую в свое время власти США задерживали за попытки раскрыть правду насчет притеснения прав афроамериканцев в Сент-Луисе. На это предложение Белый дом пока никак не отреагировал.

"Всякий раз, когда США пытались ограничить нашу дипломатию, наши дипломаты, особенно господин Зариф, не допускали этого. Интервью Зарифа с различными СМИ заставили госсекретаря США призвать к переговорам с иранскими медийными организациями. Мы готовы к этому, и госпожа Марзие Хашеми может поехать и провести с Помпео интервью. Он может говорить всё, что пожелает, и мы не боимся того, что он скажет", - заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

Пока Помпео заявляет, что хочет разговаривать мирно - Соединенные Штаты уже анонсировали сбор военной флотилии в Ормузском проливе. Вашингтон начинает формировать коалицию с целью патрулирования судоходных путей вдоль исламской республики.

Видео: США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

На фоне накаляющейся обстановки в регионе стало известно, что в Персидский залив прибыл второй корабль британских ВМC "Дункан". Такой шаг Соединенного Королевства представители Ирана назвали враждебным. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Понятно, что так просто проигрывать затянувшуюся "войну танкеров" Лондон не намерен. Камнем преткновения остается и ядерная политика исламской республики. В столице Австрии страны-пятёрки провели встречу по урегулированию кризиса. Стороны подчеркнули, что диалог получился продуктивным и конструктивным.

"Я не могу сказать, что мы урегулировали все вопросы, но стороны подтвердили свою приверженность СВПД. Мы обсудили возможность созыва министерской встречи, она может состояться в ближайшее время. Точная дата пока не определена, но мы решили, что такая встреча состоится, и она может быть успешной. Для этого нам нужно хорошо подготовиться", - замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

В начале сентября Иран собирается осуществить третий шаг по сокращению объема собственных обязательств. После этого срока государство обещает начать обогащать уран уже свыше 20%. Мировое сообщество продолжает призывать Тегеран воздержаться от эскалационных шагов.

Александра Сергомасова, Александр Ковалев. "ТВ Центр".

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