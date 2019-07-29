Жуткие подробности расстрела посетителей фестиваля в Калифорнии

О трагедии на гастрономическом празднике в США рассказали очевидцы

В Калифорнии неизвестный открыл стрельбу на многотысячном фестивале. Предварительно, три человека погибли и 15 пострадали. Традиционно на мероприятие съезжаются целыми семьями. Среди пострадавших есть дети. Личность преступника пока устанавливают. В полиции Гилроя уже заявили: скорее всего, он был не один.

Громкие хлопки, паника и крики - в самый разгар кулинарного праздника в Калифорнии. Люди бросаются врассыпную. Что происходит, понимают не сразу. Где-то в толпе неизвестный ведет беспорядочную стрельбу.

- Я сначала думала, что это фейерверк. Но тут кто-то крикнул: "Ложись! Там стреляют!" Мы с подругами бросили свои вещи и побежали. Выстрелы продолжались, мы их слышали на отдалении. Потом они вдруг прекратились и снова начались - уже совсем близко.

Мужчина был вооружен винтовкой. Стрелял во всех направлениях, стараясь выбирать места, где особенно много людей. Трагедия развернулась на гастрономическом фестивале в городе Гилрой. Этот праздник - один из самых известных и популярных в стране.

- Там был концерт. Музыканты сыграли последнюю песню, и тут начались выстрелы. Мне кажется, штук 50. Он перезаряжал оружие. Люди бежали, визжали - это был какой-то хаос. Я крикнул своим садиться в машину и убираться отсюда. К нам в кузов запрыгнули две девушки с ребенком. Одна из них сказала, что видела стрелка своими глазами.

По словам очевидцев, стрелял белый мужчина. Молодой, около 20 лет. Одет в штаны камуфляжного цвета. Это почти всё, что известно о нём на данный момент. На фестиваль пробрался, перерезав проволочное ограждение. Полиция комментирует происшедшее скупо. Ни имени преступника, ни мотивов, ни версий.

Видео стрельбы на фестивале в Калифорнии:

"Инцидент произошел в 5 часов 41 минуту. Нам поступили сообщения о стрельбе в северной части парка. Офицеры прибыли на место менее чем через минуту. Подозреваемый был убит при задержании", - сказал шеф полиции Гилроя Скотт Смити.

До этого он успел застрелить трех человек. Более десяти - пострадали. Правоохранители не исключают, что у стрелка был сообщник. Его сейчас ищут.

"Я шокирован и опечален этой трагедией. Мои мысли и молитвы - с теми, кто потерял своих близких и пострадал сам. Мы делаем всё возможное, чтобы расследовать это чудовищное и бессмысленное преступление", - прокомментировал мэр Гилроя Роланд Веласко.

Следствие продолжается и в Нью-Йорке. Там в субботу произошла другая трагедия. На спортивном празднике в Бруклине неизвестные открыли стрельбу. Погиб один человек, 11 получили ранения. На месте ЧП в тот момент находились более 100 полицейских. Но ни предотвратить преступление, ни задержать злоумышленников по горячим следам не удалось. Их до сих пор ищут. Американские журналисты отмечают, что в последнее время неблагополучные районы Нью-Йорка захлестнула волна насилия. Только с начала июня в мегаполисе были убиты и ранены более десяти человек.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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