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Кикабидзе набросился на Россию с новыми обвинениями

10:49
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Москва якобы виновата в отделении Крыма, Абхазии и Южной Осетии

Грузино-российский актер и певец Вахтанг Кикабидзе назвал украинский народ отчаянными националистами.

Артист отметил, что Украина до последнего будет бороться за свои территории – за Крым и Донбасс. Эта история во многом схожа с историей с Абхазией и Южной Осетией, однако грузины не такие "пробивные" как их соседи, пишет "Обозреватель".

"Они просто так руки вверх не поднимут и не сдадутся <…> История Крыма, Абхазии и Южной Осетии схожи в том, что у нас все началось с призывов о помощи. В Крыму тоже говорили: "Помогите нам!" – вот им помогли", - посетовал актер.

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