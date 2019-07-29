Кикабидзе набросился на Россию с новыми обвинениями

Москва якобы виновата в отделении Крыма, Абхазии и Южной Осетии

Грузино-российский актер и певец Вахтанг Кикабидзе назвал украинский народ отчаянными националистами.

Артист отметил, что Украина до последнего будет бороться за свои территории – за Крым и Донбасс. Эта история во многом схожа с историей с Абхазией и Южной Осетией, однако грузины не такие "пробивные" как их соседи, пишет "Обозреватель".

"Они просто так руки вверх не поднимут и не сдадутся <…> История Крыма, Абхазии и Южной Осетии схожи в том, что у нас все началось с призывов о помощи. В Крыму тоже говорили: "Помогите нам!" – вот им помогли", - посетовал актер.