На Украине признали развал "оборонки"

Упадок ВПК достался новой киевской власти в наследство от Петра Порошенко

Масштабная реформа СБУ готовится на Украине. В администрации президента страны Владимира Зеленского заявили, что в первую очередь будет усилена контрразведка. Международные партнёры страны обращают внимание украинских властей на совсем другие проблемы. ОБСЕ потребовала пересмотреть одиозный закон о языке. Верховный комиссар организации заявил, что документ никак не защищает права национальных меньшинств и не учитывает роль одного из самых распространённых языков в стране - русского.

Бывший шеф-редактор пусть и украинского офиса, но вполне авторитетного на Западе издания Forbes Максим Кухар, призвал украинские войска пойти походом на Москву. По его мнению, Москва скоро падет, в чем немалая заслуга будет именно у украинских солдат.

"Срочно готовить войска для поддержки демократии в Россию. А парламент Украины уже сейчас должен собраться и дать разрешение верховному главнокомандующему на ввод войск в Россию для поддержки новой демократической власти… Как минимум — никакие части из Крыма, Донбасса и Ростова не должны быть переброшены к Москве для подавления революции — надо быть готовыми связать все эти силы боями, устроив одну или несколько наступательных операций", - написал журналист в Facebook.

Кто-то в соцсетях его поддержал, но многие посмеялись. Верховный главнокомандующий может и видел призыв, но промолчал. Новый секретарь СНБО Украины - человек из команды Владимира Зеленского - проведя первую инспекцию вверенного ему ведомства, поделился наблюдениями и выводами.

"Из-за того, что в ВПК, "оборонке" были четко закрепленные частные интересы чиновников, сектор разваливался, то есть "оборонка" у нас разваливалась. Не могла развиваться, не был создан достаточный уровень конкуренции, финансирование не содействовало развитию. Для страны, которая находится в войне, это недопустимо", - заявил Александр Данилюк.

А ведь предшественник Владимира Зеленского постоянно уверял, что украинская армия восстала из пепла и теперь является одной из сильнейших на континенте. Ежедневно отражает атаки многотысячной группировки российской регулярной армии, ведущей наступление по всем фронтам. От восточного в Донбассе до информационного в интернете. С наследием Петра Порошенко новой команде, к тому же победившей и на парламентских выборах, придется, судя по всему, долго разбираться. Существование одного из последних детищ Порошенко - закона об исключительности украинского языка - под угрозой. С критикой обрушилась ОБСЕ.

Видео: напавший на Порошенко неонацист объяснился

"Для начала подчеркну, что Киев имеет право говорить об украинском языке как о государственном. Однако здесь возникают три повода для беспокойства. Во-первых, в законе ничего не говорится о защите языков нацменьшинств. Мы работаем с министерством культуры над некоторыми изменениями, которые должны появиться в документе и учесть в том числе роль русского языка. Все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко - не через систему стимулов и поощрений, которую мы хотели бы видеть, а через наказание", - заключил верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.

Говорящий всю жизнь по-русски, но обязанный, став президентом, общаться на украинском, Владимир Зеленский и сам критиковал закон. К слову, он затронул не только русскоговорящую часть украинского общества. На западе страны проживает много венгров и румын и внешнеполитические ведомства этих стран также неоднократно указывали Киеву на начавшиеся притеснения. По инициативе Зеленского закон Порошенко хотят проверить на соответствие Конституции Украины.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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