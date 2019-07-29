Названа зубная паста, вредящая всему организму

Не всегда самая дорогая паста - самая качественная

Специалисты "Росконтроля" проверили зубную пасту, которая продается в магазинах. Результаты есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для экспертизы отобрали семь брендов: "Новый жемчуг", "Пародонтол", Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President и "Лесной бальзам". Их проверили по более чем 50 параметрам, среди которых соответствие заявленной доли фтора, уровень токсичности, эффективность и отбеливающие свойства.

В пастах "Новый жемчуг" и Biomed обнаружили повышенный показатель токсичности. В случае с последней пастой эти показатели соответствуют требованиям безопасности, в случае с "Новым жемчугом" – нет. Повышенный показатель токсичности может быть опасен, поскольку за жизнь человек съедает в среднем два килограмма зубной пасты.

Лидером рейтинга стала паста "Лесной бальзам". Также рекомендованы к покупке "Пародонтол", Biomed, Blend-a-med и President.

Splat Professional занесен в список товаров с замечаниями (у него отсутствует заявленный на упаковке отбеливающий эффект), "Новый жемчуг" — в черный список, говорится в исследовании.