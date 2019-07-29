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Принцу Гарри требуется срочная операция

11:26
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Врачи бьют тревогу

Доктор Асим Шахмалак заявил, что стремительно лысеющему принцу Гарри требуется срочная операция по пересадке волос. 

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Express пишет со ссылкой на экспертов, что за последний год герцог Сассекский сильно полысел. Волос на голове у него стало почти в два раза меньше. По мнению специалистов, процесс облысения ускорился после женитьбы Гарри на Меган Маркл и рождения ребенка. "Стресс является фактором выпадения волос", - заявил Асим Шахмалак. 

К тому же у герцога плохая наследственность. Его дедушка, отец и старший брат начали лысеть, когда им перевалило за 20 лет. Врачи говорят, что у 30% мужчин появляется лысина к третьему десятку лет. Остановить процесс выпадения волос позволяет современная медицина. 

"У Гарри еще есть время побороть проблему и восстановить потерянные волосы, - уверен Асим Шахмалак. - Он должен действовать, пока не стало слишком поздно". 

Врач предположил, что бывшая актриса Меган Маркл, которая понимает значение внешнего облика, может подтолкнуть супруга к операции. "Многие мои клиенты пришли из-за мягкого давления со стороны своих вторых половинок, которые не хотели бы состоять в отношениях с лысыми мужчинами", - говорит Шахмалак.

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