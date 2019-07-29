Врачи бьют тревогу

Доктор Асим Шахмалак заявил, что стремительно лысеющему принцу Гарри требуется срочная операция по пересадке волос.

Express пишет со ссылкой на экспертов, что за последний год герцог Сассекский сильно полысел. Волос на голове у него стало почти в два раза меньше. По мнению специалистов, процесс облысения ускорился после женитьбы Гарри на Меган Маркл и рождения ребенка. "Стресс является фактором выпадения волос", - заявил Асим Шахмалак.

К тому же у герцога плохая наследственность. Его дедушка, отец и старший брат начали лысеть, когда им перевалило за 20 лет. Врачи говорят, что у 30% мужчин появляется лысина к третьему десятку лет. Остановить процесс выпадения волос позволяет современная медицина.

"У Гарри еще есть время побороть проблему и восстановить потерянные волосы, - уверен Асим Шахмалак. - Он должен действовать, пока не стало слишком поздно".

Врач предположил, что бывшая актриса Меган Маркл, которая понимает значение внешнего облика, может подтолкнуть супруга к операции. "Многие мои клиенты пришли из-за мягкого давления со стороны своих вторых половинок, которые не хотели бы состоять в отношениях с лысыми мужчинами", - говорит Шахмалак.