Россияне массово отравились шаурмой

У всех острая пищевая токсикоинфекция

В Якутии более 20 человек отравились шаурмой из кафе быстрого питания.

У всех пострадавших диагностировали острую пищевую токсикоинфекцию. Среди отравившихся – восемь детей, пишет "Газета.Ru".

Проверка показала, что в кафе были нарушены нормы хранения продуктов и гигиены сотрудников, не соблюдались условия хранения блюд, помещения кафе находились в неудовлетворительном санитарном состоянии. На данный момент заведение общепита закрыто. Возбуждено административное дело.