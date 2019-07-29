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Россияне массово отравились шаурмой

11:39
  • понедельник
  • 29 июля 2019

У всех острая пищевая токсикоинфекция

В Якутии более 20 человек отравились шаурмой из кафе быстрого питания.

У всех пострадавших диагностировали острую пищевую токсикоинфекцию. Среди отравившихся – восемь детей, пишет "Газета.Ru".

Проверка показала, что в кафе были нарушены нормы хранения продуктов и гигиены сотрудников, не соблюдались условия хранения блюд, помещения кафе находились в неудовлетворительном санитарном состоянии. На данный момент заведение общепита закрыто. Возбуждено административное дело.  

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