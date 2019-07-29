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Борис Джонсон готовит Британию к "жесткому" Brexit

11:56
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Камнем преткновения остается позиция Брюсселя по Ирландии

Новое правительство Великобритании начинает усиленную подготовку к выходу из ЕС без соглашения с Брюсселем. Об этом заявили в британском МИД.

Предложение внёс в кабинет министров новый глава правительства Борис Джонсон. Камнем преткновения остаётся позиция Брюсселя по Ирландии. Согласно текущему варианту соглашения, она останется в Таможенном союзе и будет подчиняться большинству правил единого рынка ЕС, передает "ТВ Центр".

Борис Джонсон неоднократно подчеркивал, что "страховочный  план для ирландской границы" нужно отменить, поскольку это может помешать  экономической и политической независимости Великобритании.

Видео: Британия и Россия сблизятся при Джонсоне?

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