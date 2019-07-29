"Это пугает": помощник высказался о разводе Глюкозы

Певица перестала носить кольцо

Александр Диколь, помощник Глюкозы, отказался комментировать слухи о том, что артистка рассталась со своим мужем Александром Чистяковым.

Диколь заявил, что знаменитость и его представители не должны опускаться до опровержения или подтверждения слухов, поскольку это "плохая традиция на будущее". Его возмущает, что журналисты начали звонить Глюкозе после того, как какой-то Telegram-канал "сделал пук".

"Мне странно, что у нас происходит в обществе подобная ситуация. Кто-то где-то я не знаю каким образом произвел на свет вот эту информацию, и мне сейчас просто обрывают телефон уважаемые журналисты из уважаемых изданий. Меня вот это пугает", - цитирует Диколя "Пятый канал".

Глюкоза и бизнесмен Александр Чистяков поженились в 2006 году. У них родились две дочери. Недавно появились слухи о том, что пара распалась. Чистякова якобы увидели в ресторане с другой женщиной. Журналистов и поклонников также обеспокоило, что 33-летняя певица убрала фамилию Чистякова из своего профиля в соцсетях. Кроме того, на последних фотографиях в Instagram не видно обручального кольца на ее руке.