ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Это пугает": помощник высказался о разводе Глюкозы

11:59
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Певица перестала носить кольцо

Александр Диколь, помощник Глюкозы, отказался комментировать слухи о том, что артистка рассталась со своим мужем Александром Чистяковым. 
"Не могу сдержать слез": "Мисс Москва" разоткровенничалась на фоне слухов о разводе

Диколь заявил, что знаменитость и его представители не должны опускаться до опровержения или подтверждения слухов, поскольку это "плохая традиция на будущее". Его возмущает, что журналисты начали звонить Глюкозе после того, как какой-то Telegram-канал "сделал пук".

"Мне странно, что у нас происходит в обществе подобная ситуация. Кто-то где-то я не знаю каким образом произвел на свет вот эту информацию, и мне сейчас просто обрывают телефон уважаемые журналисты из уважаемых изданий. Меня вот это пугает", - цитирует Диколя "Пятый канал"

Глюкоза и бизнесмен Александр Чистяков поженились в 2006 году. У них родились две дочери. Недавно появились слухи о том, что пара распалась. Чистякова якобы увидели в ресторане с другой женщиной. Журналистов и поклонников также обеспокоило, что 33-летняя певица убрала фамилию Чистякова из своего профиля в соцсетях. Кроме того, на последних фотографиях в Instagram не видно обручального кольца на ее руке. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Певица Глюкоза
Певица Глюкоза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.