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Красавицу-блогершу убили и уложили в чемодан из-за ревности

12:11
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Девушка жила на деньги спонсоров

Одной из версий убийства 24-летней московской блогерши могла стать ревность.

В убийстве подозревают бывшего молодого человека девушки, который в последнее время полностью ее обеспечивал.  По версии следствия, он приревновал возлюбленную к новому 52-летнему спонсору-ухажеру. В августе модель собиралась с ним в Амстердам.

Молодой человек узнал о планах своей любимой и, по всей видимости, впал в ярость, сообщает источник "Московского комсомольца". Он убил ее, а тело затолкал в тот самый чемодан, с которым блогер должна была лететь в Нидерланды.

У девушки было много ухажеров, Ее фотографии можно найти на эскорт-сайтах. В то же время девушка часто писала у себя в Instagram, что у нее много завистников и недоброжелателей, хотя она "никому не переходила дорогу".

На момент убийства на девушке были только кружевные подвязки, отметил источник газеты. В таком виде ее увидели прибывшие на место убийства родители. Подозреваемый сейчас находится не в России.

Накануне в квартире на улице Пырьева в чемодане обнаружили голое тело 24-летней блогерши со следами ножевых ранений. Ее обнаружил хозяин квартиры, у которого девушка арендовала жилье, после того, как с ним связались обеспокоенные родственники. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Девушка училась в медицинском вузе и вела тревэл-блог в Instagram, за ее жизнью в социальной сети следили около 80 тысяч подписчиков.

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