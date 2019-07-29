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Американский летчик заявил об обнаружении Ноева ковчега

12:35
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Он смог сфотографировать судно

Бывший летчик ВМС США Вильям Тодд сообщил, что летом 1952 года он видел Ноев ковчег на горе Арарат в Турции. Согласно Библии, на этом судне Ной спас от потопа свою семью и представителей всех животных на планете. 
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По словам Тодда, он увидел Ноев ковчег во время создания первой точной карты Турции. Судно находилось на вершине горы на высоте примерно пять тысяч метров над уровнем моря. 

"Это была прямоугольная лодка. Все утверждали, что это был Ноев ковчег. Около десяти метров сооружения торчали изо льда. Мы передали четыре или пять копий снимков всей нашей команде", - рассказал Тодд членам группы ARK InSight, которая занимается вопросами, связанными с библейским ковчегом. 

Летчик рассказал, что со временем фотографии ковчега бесследно исчезли. Их не удалось найти в том числе в архиве Военно-морского фотографического научного центра в Вашингтоне. Таким образом, Вильям Тодд не может доказать истинность своих слов, пишет Daily Star

Добавим, что ученые не обнаружили никаких доказательств произошедшего на земле "всемирного потопа", о котором идет речь в Библии.  

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