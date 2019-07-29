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Минобороны показало, как морпехи США готовят боевиков в Сирии

13:52
  • понедельник
  • 29 июля 2019

В доказательство оборонное ведомство продемонстрировало кадры с беспилотников

США готовят более 2700 боевиков на базе Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления  Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

Часть боевиков, прошедших подготовку в Эт-Танфе, перебрасывается вертолетами ВВС США в Заевфратье, отметил он. На брифинге в Минобороны также показали кадры с беспилотников, доказывающих тренировку боевиков американскими инструкторами.

 

"Наиболее подготовленные  диверсанты направляются на подконтрольные правительственным войскам территории  для дестабилизации обстановки и недопущения укрепления там позиций  правительства Сирии", - отметил генерал на брифинге.

Согласно информации Минобороны, вооружённые отряды будут осуществлять диверсии, уничтожать объекты нефтегазовой инфраструктуры и совершать теракты.

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