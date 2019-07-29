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Хуснуллин: для БКЛ готово более 60% тоннелей

15:05
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Кольцевую линию московского метро могут замкнуть уже в 2022-23 годах

В сентябре строители начнут прокладку  тоннеля между станциями  "Карамышевская" и  "Мневники" на Западном участке Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В котловане за станцией "Карамышевская" идёт установка тоннелепроходческого щита. Называется он "Лилия" и раньше уже использовался при сооружении Некрасовской линии метро.

"60% Большой кольцевой линии уже прорыто. Вероятность того, что к 2022-23 годам кольцо будет замкнуто, она стопроцентная", - заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

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