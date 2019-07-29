"Могу открыть тайну": Климкин рассказал о спецпоказе "Слуги народа" для Меркель

Сериал стал частью досье на Зеленского

Канцлер Германии Ангела Меркель посмотрела отрывки из украинского сериала "Слуга народа", когда стало известно о высоком предвыборном рейтинге Владимира Зеленского.

"Я вам могу открыть тайну, когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела", - рассказал "Укринформу" министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам чиновника, сам он посмотрел несколько серий популярного комедийного сериала задолго до президентских выборов на Украине. То же самое сделали его коллеги из других стран. Некоторые министры иностранных дел спрашивали, что Климкин думает по поводу актера, решившего стать президентом.

"Я вообще считаю, что надо смотреть украинское медиапространство, чтобы понимать, что происходит. Да и просто интересно! В конце концов, я считаю, что некоторые вещи в сериале сделаны очень профессионально", - заявил Павел Климкин.

"Слуга народа" - сериал студии "Квартал-95", в котором Владимир Зеленский сыграл учителя истории Василия Голобородько, ставшего украинским президентом. Сериал выходил на Украине с 2015 по 2017 год.