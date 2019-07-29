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В Москве благоустроили парк в Бирюлеве-Западном

15:09
  • понедельник
  • 29 июля 2019

В нем появились велодорожки и зоны для пикников

По программе "Мой район"  в Москве  идёт благоустройство сотен  объектов в отдалённых  частях города. Один из них - парк с яблоневым садом в  Бирюлёве-Западном - уже готов.

Вся территория парка приведена в порядок. В нём появились велосипедные дорожки, зоны для пикников, беседки, тренажёры и детские площадки. По просьбам москвичей в ближайшее время здесь установят шумозащитные экраны вдоль  автомагистрали.

Ещё один объект на юге Москвы, где  сейчас идёт работа  - набережная  на улице Паромная. На самом водоёме уже установлен фонтан, а  вокруг обустраивают  прогулочные зоны с амфитеатром.

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