В Москве благоустроили парк в Бирюлеве-Западном

В нем появились велодорожки и зоны для пикников

По программе "Мой район" в Москве идёт благоустройство сотен объектов в отдалённых частях города. Один из них - парк с яблоневым садом в Бирюлёве-Западном - уже готов.

Вся территория парка приведена в порядок. В нём появились велосипедные дорожки, зоны для пикников, беседки, тренажёры и детские площадки. По просьбам москвичей в ближайшее время здесь установят шумозащитные экраны вдоль автомагистрали.

Ещё один объект на юге Москвы, где сейчас идёт работа - набережная на улице Паромная. На самом водоёме уже установлен фонтан, а вокруг обустраивают прогулочные зоны с амфитеатром.