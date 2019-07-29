ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чем удивляли гостей фестиваля "Форма"

15:19
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Организаторы собрали вместе музыку, театр, литературу, инсталляции и цифровые технологии

Фестиваль современного искусства  "Форма" прошел в минувшие выходные в Москве. Здесь было все!

Нет, это не пропал звук, а актёры не забыли роль. Это просто спектакль-молчание. Целый час вот так - совершенно без слов. Артисты из Казани, Москвы, Петербурга. Обычно они играют в одиночку. А тут впервые компанией молчат на заданную тему. Впрочем, отвлекающих моментов на этой сцене-крыше бывшего Хлебозавода, превратившегося в арт-кластер - довольно много. Ветер, поезда, музыка. Публика с таких спектаклей не уходит, но бывает - ведёт себя по-разному. В Москве оказалась тихая.

"Самые бурные спектакли у нас были, как ни смешно - в Риге - самый буйный, а второй по буйности - берлинский, вот там публика прямо-таки бесновалась, в Риге вот буквально ходили колесом, кувыркались", - рассказал режиссер Всеволод Лисовский.

Великая сила искусства! Ей и погрузить публику в состояние транса - никаких проблем! (см. видео) Оперу-перформанс создали композитор Владимир Раннев и художник Сергей Катран. Для полноты ощущений он еще и разместил скульптуру среди шедевров конструктивизма на Хлебозаводе.

"Тоска по небу два-ноль". Романтическое название. На самом деле это работа о роли художника, может быть даже уличного художника, да, человека, который всегда нестандартно мыслит и - да, работает вопреки", - заявил художник Сергей Катран.

Насчет нестандартного - каждый выход на сцену Петра Мамонова заставляет задуматься о жанре - что это концерт, спектакль? Но главное, что он - как и все тут - в прекрасной форме.

Фестиваль современного искусства  "Форма" - это собственно и есть - один большой эксперимент. То, что больше нигде не увидишь. Соединение несоединимого. Все жанры - музыка, театр, литература, инсталляции, цифровые технологии. Как кульминация - режиссер Максим Диденко, хореограф Владимир Варнава и художник Павел Семченко решили запустить свой "Коллайдер" - высвободить стеснённую энергию.

"А энергия, как известно, стеснена нашими страхами и всякими разными барьерами, которые в нашей жизни существуют, и мы эти барьеры, эту форму, эти границы так сказать - расшатываем и высвобождаем свободную языческую энергию!" – сказал режиссер Максим Диденко.

Для этого глобального перформанса создали специальную круглую сцену, пригласили группу Shortparis и через соцсети нашли актёров. Одна девушка даже приехала автостопом из Иркутска.

"Вообще мы позвали для этого проекта сто перформеров, пришло сто тридцать, и собственно с ними мы и работаем, это артисты разных жанров - классический театр, физический театр, это театр танца, цирк. И все оказались в едином ритуальном танце", - пояснил хореограф Владимир Варнава.

Фестиваль проводится уже в восьмой раз. Несколько сцен. Везде аншлаги. А главная прелесть "Формы", как известно, в её многообразии.

Юлия Богоманшина, Станислав Чубин, Михаил Жучков, "ТВ Центр".

Новости по теме
Фестиваль современного искусства "Форма"
Фестиваль современного искусства "Форма"
Фестиваль современного искусства "Форма"
Фестиваль современного искусства "Форма"
Фестиваль современного искусства "Форма"
Фестиваль современного искусства "Форма"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.