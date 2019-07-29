Чем удивляли гостей фестиваля "Форма"

Организаторы собрали вместе музыку, театр, литературу, инсталляции и цифровые технологии

Фестиваль современного искусства "Форма" прошел в минувшие выходные в Москве. Здесь было все!

Нет, это не пропал звук, а актёры не забыли роль. Это просто спектакль-молчание. Целый час вот так - совершенно без слов. Артисты из Казани, Москвы, Петербурга. Обычно они играют в одиночку. А тут впервые компанией молчат на заданную тему. Впрочем, отвлекающих моментов на этой сцене-крыше бывшего Хлебозавода, превратившегося в арт-кластер - довольно много. Ветер, поезда, музыка. Публика с таких спектаклей не уходит, но бывает - ведёт себя по-разному. В Москве оказалась тихая.

"Самые бурные спектакли у нас были, как ни смешно - в Риге - самый буйный, а второй по буйности - берлинский, вот там публика прямо-таки бесновалась, в Риге вот буквально ходили колесом, кувыркались", - рассказал режиссер Всеволод Лисовский.

Великая сила искусства! Ей и погрузить публику в состояние транса - никаких проблем! (см. видео) Оперу-перформанс создали композитор Владимир Раннев и художник Сергей Катран. Для полноты ощущений он еще и разместил скульптуру среди шедевров конструктивизма на Хлебозаводе.

"Тоска по небу два-ноль". Романтическое название. На самом деле это работа о роли художника, может быть даже уличного художника, да, человека, который всегда нестандартно мыслит и - да, работает вопреки", - заявил художник Сергей Катран.

Насчет нестандартного - каждый выход на сцену Петра Мамонова заставляет задуматься о жанре - что это концерт, спектакль? Но главное, что он - как и все тут - в прекрасной форме.

Фестиваль современного искусства "Форма" - это собственно и есть - один большой эксперимент. То, что больше нигде не увидишь. Соединение несоединимого. Все жанры - музыка, театр, литература, инсталляции, цифровые технологии. Как кульминация - режиссер Максим Диденко, хореограф Владимир Варнава и художник Павел Семченко решили запустить свой "Коллайдер" - высвободить стеснённую энергию.

"А энергия, как известно, стеснена нашими страхами и всякими разными барьерами, которые в нашей жизни существуют, и мы эти барьеры, эту форму, эти границы так сказать - расшатываем и высвобождаем свободную языческую энергию!" – сказал режиссер Максим Диденко.

Для этого глобального перформанса создали специальную круглую сцену, пригласили группу Shortparis и через соцсети нашли актёров. Одна девушка даже приехала автостопом из Иркутска.

"Вообще мы позвали для этого проекта сто перформеров, пришло сто тридцать, и собственно с ними мы и работаем, это артисты разных жанров - классический театр, физический театр, это театр танца, цирк. И все оказались в едином ритуальном танце", - пояснил хореограф Владимир Варнава.

Фестиваль проводится уже в восьмой раз. Несколько сцен. Везде аншлаги. А главная прелесть "Формы", как известно, в её многообразии.

Юлия Богоманшина, Станислав Чубин, Михаил Жучков, "ТВ Центр".