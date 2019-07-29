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Как работает "Экопатруль" в Москве

15:11
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Основная задача - ежедневный контроль за городскими водоемами

Столичные водоёмы "Пляж левобережный" и "Серебряный бор-2" вновь открыты для купания. Там проведена замена песка, также прилегающая территория обработана против комаров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Претензии Роспотребнадзора по Москве касались и качества воды, но новые лабораторные исследования вредных показателей уже не выявили. Городские водоёмы ежедневно контролирует "Экопатруль".

Это современный аппарат, который позволяет проводить анализы прямо на борту. Так, за последние десять лет почти вдвое удалось сократить содержание нефтепродуктов и металлов на Москва-реке. Кроме того, сокращается и влияние канализационных стоков.

"В процессе движения происходит непрерывный забор воды, который передается на измерительный комплекс в лабораторию, которая находится на борту, и проводится экспресс-анализ по десяти показателям – это пять физико-химических и пять химических показателей. Измеряется температура, электропроводность, кислород, азот, железо, хлориды, фосфаты и марганец", - заявила специалист "Мосэкомониторинг" Департамента природопользования Виктория Мазлова.

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