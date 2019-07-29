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Уличные художники распишут спальный район Подмосковья

15:24
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Ранее концепцию согласовали с местными жителями

В подмосковном Одинцове в течение месяца будет проходить фестиваль "Культурный код". Известные уличные художники из 20 стран мира распишут фасады более трёх десятков домов в микрорайоне Новая Трёхгорка, передает "ТВ Центр".

Ранее концепцию согласовали с местными жителями. Они поддержали появление различных граффити не только на жилых домах, но и на котельных района. Правда, какие конкретно будут рисунки, пока секрет. Об этом станет известно во время творческого процесса. Общая тема – "Год театра", который идёт в России. У каждого художника своя манера. Кто-то работает кистями, кто-то баллончиками. Фактически в отдельном районе сейчас формулируется первый в России музей граффити под открытым небом. Открытие уже 31 августа.

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