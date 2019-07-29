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Названа виновница расставания Петрова и Старшенбаум

13:36
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Актер был в шаге от ЗАГСа

30-летний актер Александр Петров и 27-летняя актриса Ирина Старшенбаум расстались. Причина разрыва неизвестна, но ходят слухи, что популярный актер увлекся другой девушкой. 
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Teleprogramma.pro пишет, что звезда сериала "Полицейский с Рублевки" начал встречаться с 24-летней коллегой Стасей Милославской, с которой они играли мужа и жену в фильме "Стрельцов". Экранные отношения якобы вышли за пределы съемочной площадки. 

Звездный роман длится не один месяц, причем пара не скрывает отношения. Недавно Петрова и Милославскую видели в Нижнем Новгороде. Актеры шли после спектакля, держась за руки. В июне любовники ездили вместе на "Кинотавр" в Сочи.  

Отметим, что Петров и Старшенбаум начали встречаться в 2015 году. Два года назад они объявили о помолвке, однако до ЗАГСа так и не дошли. 

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