Названа виновница расставания Петрова и Старшенбаум

Актер был в шаге от ЗАГСа

30-летний актер Александр Петров и 27-летняя актриса Ирина Старшенбаум расстались. Причина разрыва неизвестна, но ходят слухи, что популярный актер увлекся другой девушкой.

Teleprogramma.pro пишет, что звезда сериала "Полицейский с Рублевки" начал встречаться с 24-летней коллегой Стасей Милославской, с которой они играли мужа и жену в фильме "Стрельцов". Экранные отношения якобы вышли за пределы съемочной площадки.

Звездный роман длится не один месяц, причем пара не скрывает отношения. Недавно Петрова и Милославскую видели в Нижнем Новгороде. Актеры шли после спектакля, держась за руки. В июне любовники ездили вместе на "Кинотавр" в Сочи.

Отметим, что Петров и Старшенбаум начали встречаться в 2015 году. Два года назад они объявили о помолвке, однако до ЗАГСа так и не дошли.