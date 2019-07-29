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Видео смертельного заезда гонщика показали в прямом эфире

15:13
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Трагедия произошла на соревнованиях в Подмосковье

Трагедия на соревнованиях по дрэг-рейсингу "Московская миля" произошла в минувшую субботу в Раменском районе Подмосковья. Во время заезда погиб гонщик Сергей Боричев, передает "ТВ Центр".

Момент происшествия попал в телетрансляцию. Видно, что машина летит на полной скорости, но в какой-то момент её начинает заносить. Автомобиль вылетает с трассы и буквально сносит телевизионную вышку, после чего загорается. Врачи подоспели в течение нескольких минут, но помочь гонщику уже не смогли.

"По данному факту следственными органами Главного Следственного Управления Следственного комитета России по Московской области, организовано проведение доследственной проверки. К настоящему времени изъят автомобиль, а также документация по организации и проведению автогонок. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, планируется назначение автотехнической. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - сказал старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

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