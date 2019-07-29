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Причастный к пыткам преступник подобрался к сыну Миддлтон

14:06
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Охрана опростоволосилась

Охрану британской королевской семьи заподозрили в некомпетентности после того, как бывший заключенный оказался поблизости от сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

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40-летний Даррен Бенджамин привез в Кенсингтонский дворец мебель и оказался рядом с принцем Джорджем, его братом Луи и сестрой Шарлоттой. Дети находились под присмотром няни. В 2008 году Бенджамин получил семь лет тюрьмы за участие в пытках, во время которых пострадавшего обливали кипятком.  

Осведомленный источник заявил The Sun, что охрана королевской семьи допустила грубую ошибку, подпустив бывшего преступника так близко к правнукам Елизаветы II. "Даррен - жестокий преступник, которого осудили за причастность к страшному преступлению. Жутко становится, когда слышишь его хвастливые рассказы о том, как близко он подобрался к будущему королю и другим детям Кембриджей", - сказал собеседник газеты.

Принцу Уильяму доложили об этом инциденте. "Он убежден, что бывшие заключенные заслуживают второй шанс, но его беспокоит, что нынешних мер безопасности может быть недостаточно. Важно знать, кто попадает во дворец", - цитирует издание своего информатора. 

Между тем представитель Букингемского дворца заявил, что все люди и транспортные средства тщательным образом проверяются перед тем, как попасть на дворцовую территорию. 

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