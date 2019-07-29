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Путин поручил ФАС проверить жалобы на рост тарифов ЖКХ

14:34
  • понедельник
  • 29 июля 2019

На проблему ранее обратили внимание во время "Прямой линии"

Развитие конкуренции, борьба с ценовыми сговорами и другие вопросы антимонопольной политики обсуждались в понедельник в Кремле. Владимир Путин провел рабочее совещание с руководителем ФАС Игорем Артемьевым. Главной темой стал проблема роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, передает "ТВ Центр".

"Хотел бы начать с того, на что наши граждане постоянно обращают внимание, в том числе это было, Вы видели, в ходе последней "Прямой линии", – это необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России", - сказал Путин.

"В 90-е годы были приняты законы, которые оставили, если быть точным, 12 "дырок" в законодательстве, которые позволяли муниципальным образованиям и регионам обоснованно, с точки зрения закона, превышать установленные правительством индексы, что и происходило. По Вашему поручению и поручению председателя правительства в настоящее время эти "дырки" закрыты", - заявил Артемьев.

"Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни", - попросил президент.

Артемьев сообщил главе государства, что в отдельных регионах местные власти всё ещё завышают тарифы. Антимонопольная служба такие случаи выявляет, проводит расследования и выдает предписания на снижение тарифов. Идет работа и по борьбе с ценовыми сговорами - предпринимателями, которые сообща завышают цены на свою продукцию в тех или иных отраслях. Заведено 15 уголовных дел. Виновные получили тюремные сроки.

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