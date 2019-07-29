"Добивался ее внимания": одержимый поклонник объяснил нападение на машину Земфиры

Преступник разбил стекла

На Фрунзенской набережной в столице 35-летний мужчина напал на машину певицы Земфиры Рамазановой. Он разбил стекла в иномарке, которая была припаркована во дворе.

"Прибывшим полицейским правонарушитель сказал, что является поклонником артистки и таким образом добивался ее внимания", - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый работает грузчиком. ЧП произошло вечером 27 июля. Когда полиция приехала на место ЧП, он находился рядом с машиной и не пытался сбежать. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.