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"Добивался ее внимания": одержимый поклонник объяснил нападение на машину Земфиры

14:15
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Преступник разбил стекла

На Фрунзенской набережной в столице 35-летний мужчина напал на машину певицы Земфиры Рамазановой. Он разбил стекла в иномарке, которая была припаркована во дворе.

"Прибывшим полицейским правонарушитель сказал, что является поклонником артистки и таким образом добивался ее внимания", - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый работает грузчиком. ЧП произошло вечером 27 июля. Когда полиция приехала на место ЧП, он находился рядом с машиной и не пытался сбежать. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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