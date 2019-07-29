"Что ж вы за дебилы?" В партии Зеленского наметился раскол

День Победы стал камнем преткновения

Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", писатель Максим Бужанский отказался поддержать партию Владимира Зеленского в том случае, если она решит отменить День Победы.

"Я проголосую "против" и спрошу: "Что ж вы за дебилы?" Пусть не празднуют, горюют", - заявил Бужанский в интервью изданию "Страна.ua".

Он также скептически высказался о Дне памяти и примирения, который на Украине отмечают 8 мая. Эта памятная дата появилась в календаре в 2015 году. Тогда же украинские власти переименовали День Победы, отмечающийся 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"А что конкретно вы помните и с кем решили примиряться? Ни один человек пока не ответил на этот вопрос, - сказал соратник Зеленского. - Примиряться с теми немцами, что повешены после Нюрнбергского трибунала? С ними я не согласен примиряться". По его словам, гражданам Украины нет смысла примиряться с немцами, поскольку у них и так хорошие отношения.

Максим Бужанский, который нередко критиковал экс-президента Петра Порошенко, заявил, что при бывшем лидере украинцев приучили думать, что "все советское нужно заменить всем антисоветским". "При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана - легализация нацизма", - отметил писатель, который в 2017 году выпустил книгу "История мира в 88 главах".