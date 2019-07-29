Неожиданное обстоятельство помешало похоронить боксера Дадашева

Тело застряло в США

В Федерации бокса России сообщили о проблемах, которые возникли с отправкой на родину тела 28-летнего спортсмена Максима Дадашева. Боксер умер 23 июля после боя в США.

"Тело будет отправлено в Санкт-Петербург в среду или четверг. Процесс затягивается из-за небольших сложностей с документами", - цитирует ТАСС представителя Федерации бокса России.

Собеседник агентства сообщил, что жена Дадашева планирует подать в суд на Атлетическую комиссию штата Мэриленд и рефери Кенни Шевалье, который находился на ринге во время боя Максима и пуэрториканца Сабриэля Матиаса.

"Для подачи иска есть два фактора: в первом есть подозрение, что не была проверена подлинность медицинских документов Максима и что у него до этого были проблемы со здоровьем. Второй фактор: были нарушены правила оказания первой медицинской помощи боксеру как в ринге, так и за его пределами, что тоже могло привести к такому результату", - рассказали в федерации.

Напомним, Максиму Дадашеву стало плохо во время боя 20 июля. Россиянин пропустил много ударов, поэтому его тренер остановил спарринг. Дадашева доставили в больницу с отеком мозга. Во время операции ему удалили часть черепа. Через три дня мужчина умер от остановки сердца. По последним данным, во время поединка у Максима случился инсульт.

У спортсмена остались жена и двухлетний сын. Президент Федерации бокса России Умар Кремлев пообещал семье Дадашева пожизненные выплаты.

Максим Дадашев дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году. Он провел 13 боев и ни разу не проиграл.