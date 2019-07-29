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В армии восстановят расформированные при Горбачеве полки

15:28
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Ремонтные батальоны вернутся в состав Вооруженных Сил

В российской армии возродят понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны. Они в большинстве своем были расформированы до распада СССР при Михаиле Горбачеве и в 2008 году по распоряжению экс-главы Минобороны Анатолия Сердюкова.

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Как рассказал командующий второй гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин, в 2019 году в Вооруженных Силах сформирован собственный ремонтный батальон.

"В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту", — приводит его слова газета "Красная звезда".

В конце мая стало известно, что в нашей стране могут ужесточить правила призыва в Вооруженные силы. Новшества коснутся прохождения медицинской комиссии. Изменения направлены на борьбу с недобросовестными врачами.

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