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"Жаль, что расстались": Порошина и Куценко показали нежность на людях

15:30
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Их чувства еще не остыли

Актриса театра и кино Мария Порошина поблагодарила за поддержку бывшего возлюбленного Гошу Куценко, вместе с которым она прожила пять лет. 
Мария Порошина вывезла любимого мужчину на море

27 июля 2018 года Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым после 17 лет брака. Она родила ему трех дочерей. В годовщину развода актриса неожиданно опубликовала в Instagram фото со своим бывшим гражданским мужем Гошей Куценко. 

"Спасибо, что поддерживаешь столько лет спустя. Верный друг и близкий человек", - написала Мария Порошина. "Машуля! Я твой раб", - ответил ей Куценко, поставив в конце предложения смайлик. 

Напомним, Порошина родила от Куценко дочь Полину, которая пошла по стопам родителей. В одном из фильмов Полина Куценко снялась вместе с отцом. 

Подписчики Марии Порошиной выразили свою симпатию в адрес актрисы и ее экс-возлюбленного. 

- Маша, вам очень повезло... вы прекрасного отца выбрали своей дочери.

- Настоящий мужчина, мужчина с большой буквы!

- Как важно в жизни иметь такого человека, который всегда поддержит!

- Жаль, что расстались.

- Наверное, правильно говорят - первый муж от Бога.

Напомним, после развода с Древновым актриса родила сына. По ее словам, отец малыша живет за границей и не связан с актерской профессией. 

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