Москвичей призвали не подкармливать диких бобров

Всего в Москве живут около 30 особей

Специалисты ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы советуют не кормить обитающих в городе бобров. В ведомстве указали, что такая еда (в основном, это фрукты и овощи) способна навредить пищеварению животных.

При этом, по словам экспертов, бобры могут сами добывать себе пропитание. "Бобры - дикие животные и вполне способны самостоятельно добывать себе пищу. Рацион бобра составляют древесно-кустарниковая растительность из мягких лиственных пород, а также водная и прибрежно-водная растительность", - сказали в "Мосприроде".

В Москве бобры обитают, в частности, в парках "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", "Долина реки Сетунь".

Ранее в Московском зоопарке рассказали, почему не следует кормить его обитателей. Все витамины и калории животных рассчитаны зоодиетологами. Например, медведь, съев непроверенную пищу, может нанести себе вред.