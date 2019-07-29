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Москвичей призвали не подкармливать диких бобров

15:53
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Всего в Москве живут около 30 особей

Специалисты ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы советуют не кормить обитающих в городе бобров. В ведомстве указали, что такая еда (в основном, это фрукты и овощи) способна навредить пищеварению животных.

При этом, по словам экспертов, бобры могут сами добывать себе пропитание. "Бобры - дикие животные и вполне способны самостоятельно добывать себе пищу. Рацион бобра составляют древесно-кустарниковая растительность из мягких лиственных пород, а также водная и прибрежно-водная растительность", - сказали в "Мосприроде".

В Москве бобры обитают, в частности, в парках "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", "Долина реки Сетунь".

Ранее в Московском зоопарке рассказали, почему не следует кормить его обитателей. Все витамины и калории животных рассчитаны зоодиетологами. Например, медведь, съев непроверенную пищу, может нанести себе вред.

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