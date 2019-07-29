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"Кем она себя возомнила?" Елизавета II поставила зарвавшегося мужа на место

16:01
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Филипп славится своеобразным чувством юмора

Стало известно о неуместной выходке принца Филиппа, который подшутил над Елизаветой II в присутствии гостей.  
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Осведомленный источник рассказал Express, что однажды венценосные супруги принимали гостей в Букингемском дворце. Филипп шутки ради спрятал одного из корги королевы в шкаф. Супруга спросила принца, где ее собака, а он сделал вид, что не знает. Однако собака услышала голос хозяйки и залаяла, после чего муж королевы достал животное из шкафа. 

Эта выходка не понравилась Елизавете II. "Перестань выставляться перед гостями", - заявила она мужу. Принц Филипп повернулся к гостям и произнес: "Кем она себя возомнила?"

Принц широко известен своим своеобразным чувством юмора. Как-то раз его кузина сделала королеве комплимент относительно цвета ее лица. "Да, - ввернул шутку Филипп, - она такого цвета повсюду". 

Ранее сообщалось, что многолетний брак 93-летней королевы Елизаветы II и 98-летнего принца Филиппа не обходится без конфликтов. Иногда дело доходит до скандалов. Однако принц остается единственным человеком, который может сказать королеве в лицо, что она ошибается. Елизавета ценит прямоту мужа и независимость его суждений.

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