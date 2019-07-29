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В Крыму ответили Киеву, призвавшему ввести санкции за Крымский мост

16:26
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Киев хочет ввести ограничительные меры против строивших Крымский мост компаний

Украинским властям необходимо рассмотреть вопрос введения санкций в отношении международных компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

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"Думаю, что вопрос крымских санкций мы должны на уровне Украины очень серьёзно обсудить. Возможно, тоже внести определённые изменения в законодательство", — заявил постоянный представитель Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич.

В то же время, по его словам, сейчас "есть площадка для того, чтобы в целом ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить". При этом возможно внесение изменений в законодательство Украины, передает "Газета.Ru".

Со своей стороны депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара указали, что попытки каким-то образом воздействовать на ситуацию в Крыму лишь укрепляли российский статус полуострова.  "Они могут сколько угодно говорить о санкциях, о планах возвращения Крыма. Действительность состоит лишь в том, что Крым — это Российская Федерация", - сказал парламентарий в беседе с RT.

Накануне не Украине назвали визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым "участием в параде оккупационного флота".

В марте 2014 года в республике прошёл референдум, на котором более 95% граждан высказались за воссоединение с Россией.

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