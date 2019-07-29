"К Лободе прилетел": лидер Rammstein сел за штурвал самолета

29 июля немцы выступают в "Лужниках"

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал частного самолета по пути в Россию.

В Instagram 56-летнего музыканта появилось видео, на котором он управляет самолетом и что-то обсуждает со вторым пилотом. Судя по надписи, лайнер находился в воздушном пространстве России.

Вечером 29 июля метал-группа Rammstein выступит в "Лужниках". Российские и иностранные поклонники восхитились многообразием талантов Линдеманна и поприветствовали его на российской земле.

- Урааааааа!!!! Курс на Москву.

- Есть что-нибудь, что ты не умеешь делать?

- Ждем.

- К Лободе прилетел.

- Добро пожаловать в России, брат!

2 августа Rammstein даст концерт на "Газпром Арене" в Петербурге. Немецкие музыканты разъезжают по европейским городам после выпуска нового альбома.

Недавно украинская певица Светлана Лобода анонсировала выступление Rammstein в Москве, выложив фото играющего в шахматы Линдеманна. По слухам, немец является отцом ее дочери Тильды. Лобода и Линдеманн опровергают эту информацию.