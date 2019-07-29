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"К Лободе прилетел": лидер Rammstein сел за штурвал самолета

16:28
  • понедельник
  • 29 июля 2019

29 июля немцы выступают в "Лужниках"

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал частного самолета по пути в Россию. 

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В Instagram 56-летнего музыканта появилось видео, на котором он управляет самолетом и что-то обсуждает со вторым пилотом. Судя по надписи, лайнер находился в воздушном пространстве России. 

Вечером 29 июля метал-группа Rammstein выступит в "Лужниках". Российские и иностранные поклонники восхитились многообразием талантов Линдеманна и поприветствовали его на российской земле. 

- Урааааааа!!!! Курс на Москву. 

- Есть что-нибудь, что ты не умеешь делать? 

- Ждем. 

- К Лободе прилетел. 

- Добро пожаловать в России, брат! 

2 августа Rammstein даст концерт на "Газпром Арене" в Петербурге. Немецкие музыканты разъезжают по европейским городам после выпуска нового альбома. 

Недавно украинская певица Светлана Лобода анонсировала выступление Rammstein в Москве, выложив фото играющего в шахматы Линдеманна. По слухам, немец является отцом ее дочери Тильды. Лобода и Линдеманн опровергают эту информацию. 

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