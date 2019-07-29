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Финалист "Голоса" поедет на "Евровидение"

17:30
  • понедельник
  • 29 июля 2019

В Казахстане назвали имя конкурсанта на детское "Евровидение"

Казахстан на детском песенном конкурсе "Евровидение" доверили представлять Ержану Максиму, который получил известность после участия в конкурсе "Голос.Дети". Об этом в понедельник сообщил министр информации и общественного развития страны Даурен Абаев.

По словам чиновника, творчество певца получило признание далеко за пределами Казахстана. "Наша страна будет представлена подающим большие надежды юным вокалистом Ержаном Максимом", — приводит его слова "Газета.Ru".

Конкурс пройдет в ноябре в польском городе Гливице.

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