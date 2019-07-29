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Напавшие на магазин с игрушками второклассники потерпели фиаско

17:31
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Дети вооружились пистолетом

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков допустил вероятность проведения проверки после нападения двух мальчиков на детский магазин. 
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"Я думаю, что позже будет проведена проверка. Я свяжусь с сотрудниками", - заявил Мороков радиостанции "Говорит Москва".

Ранее в Сети появилось сообщение о том, что два ученика второго класса напали на магазин игрушек на Урале. Они обстреляли продавщицу из пневматического пистолета. Сотрудница магазина задержала одного из хулиганов и сдала его полиции. 

На опубликованных в интернете кадрах видно, как один из мальчишек несколько раз стреляет в продавщицу из пистолета. Его друг или родственник пытается остановить малолетнего злоумышленника. 

Информация об инциденте уточняется. 

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