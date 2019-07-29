Напавшие на магазин с игрушками второклассники потерпели фиаско

Дети вооружились пистолетом

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков допустил вероятность проведения проверки после нападения двух мальчиков на детский магазин.

"Я думаю, что позже будет проведена проверка. Я свяжусь с сотрудниками", - заявил Мороков радиостанции "Говорит Москва".

Ранее в Сети появилось сообщение о том, что два ученика второго класса напали на магазин игрушек на Урале. Они обстреляли продавщицу из пневматического пистолета. Сотрудница магазина задержала одного из хулиганов и сдала его полиции.

На опубликованных в интернете кадрах видно, как один из мальчишек несколько раз стреляет в продавщицу из пистолета. Его друг или родственник пытается остановить малолетнего злоумышленника.

Информация об инциденте уточняется.