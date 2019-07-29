Уголовное дело возбудили против участника митинга в Москве

Мужчина бросил в силовика урну из-под мусора

В Москве заведено уголовное дело на одного из участников прошедшего в субботу несогласованного митинга. Гражданин, имя которого не разглашается, бросил в сотрудника Росгвардии урну из-под мусора и теперь может понести наказание по статье "Применение насилия против представителя власти". В понедельник же суды приговорили к административным арестам организаторов незаконной акции. 10 суток получил Илья Яшин и 7 - Константин Янкаускас.

Только 265 человек из 1300 задержанных на субботней акции в Москве провели эту ночь в отделениях полиции. Остальных отпустили. В том числе всех несовершеннолетних. Возбуждено по крайней мере одно уголовное дело. Один из организаторов митинга Илья Яшин арестован на 10 суток, передает "ТВ Центр".

То, что задерживать могут, было понятно с самого начала. Людей предупреждали: митинг несанкционированный, незаконный. Сообщали об этом и накануне, и утром. И уже днём, прямо во время протестов, вежливо объявляя по громкоговорителю: "Уважаемые граждане, просьба разойтись - вы мешаете проходу людям. За нарушение закона вы можете быть привлечены к ответственности".

На кадрах четко видно: полицейские спокойно выполняют свою работу. Стоят в оцеплении. Не реагируют ни на прямые оскорбления, ни на призывы к насилию или к вооруженному восстанию.

Терпение сотрудников правопорядка митингующие воспринимают как сигнал к действию. В ОМОН летят бутылки. И кое-что потяжелее. Мгновение - и в ход идет перцовый газ.

В интернете применение газа, конечно, тут же приписывают ОМОНу. Но на скорую руку состряпанный миф развенчивают обычные москвичи, случайно оказавшиеся в этом протестном месиве.

К этому моменту уже абсолютно ясно: в толпе действуют профессиональные провокаторы, пытающиеся искусственно нагнетать обстановку. Прорыв ограждений, профессиональные "сцепки". Мирный стихийный митинг так не выглядит.

Многие "недовольные" при этом не имели вообще никакого отношения к московским выборам. Треть - приезжие. Еще столько же - несовершеннолетние. Или вот показательная история. Один из сторонников Любови Соболь, которой отказали в регистрации кандидатом, предлагает привести на митинг свою бабушку-инвалида: "Могу бабушку привести на пикет, на неё много людей обращают внимание, она инвалид 1 группы, в коляске гоняет. На 3 часа могу ее оставить где угодно, только с вас плакат и, если можно, дождевик самого большого размера".

А началось все с банального. Несколько оппозиционных активистов не смогли зарегистрироваться кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за проблем с собранными подписями. Там, среди прочего, например, нашли автографы давно умерших людей. Оппозиционеры Илья Яшин, Константин Янкаускас, Любовь Соболь и Дмитрий Гудков с решением избиркома не согласились. И ладно бы обратились в суд. Нет. Предпочли угрожать народным судилищем.

Голодовки не помогли. Санкционированный митинг на Сахарова, где неделю назад никого не задерживали, где людей собралось в 4 раза больше, чем в эти выходные, и куда даже прессу пускали только определенного толка - оппозиционно настроенную - тоже ни к чему не привел. Донести свои идеи до народа кандидаты в кандидаты так и не сумели. Безрезультатной оказалась и встреча с Эллой Панфиловой. Возразить председателю ЦИК что-либо по существу не вышло. Требовалась масштабная провокация. И ее организовали.

И ведь место для этого выбрали самое подходящее. У мэрии на Тверской улице. Это не перекрытый специально под нужды оппозиции проспект Сахарова. Здесь развернуться попросту негде. Тротуар, предназначенный для прогулок, и сразу дорога, по которой плотным бесконечным потоком едут машины. Звать людей сюда - сознательно обрекать их на конфликт с полицией. Но этого-то, похоже, и хотели зачинщики - беспорядков, столкновений. Чем больше, тем лучше.

Полиция временами действовала действительно жестко - в ход шли дубинки. Но целью было выдернуть из толпы и нейтрализовать лишь провокаторов. Прозападные и западные СМИ при этом выхватывали именно кадры, представляя происходящее совсем в ином свете, создавая легенду о жестоких российских полицейских.

Так и создается новая мифическая реальность, в которой Россия - полицейское государство, где свободы попираются, а самоотверженных борцов за эти свободы жестоко избивают. При этом, акцентируя внимание на московских соринках, такие журналисты не замечают бревна в европейском глазу.

И еще одна важная деталь. Если следить за эфирами некоторых телеканалов, может показаться, будто вся многомиллионная Москва недовольна, мирно протестует, а ее зверски разгоняют. Но вот совсем другие кадры, снятые в тот же день, примерно в то же время. Спортивный фестиваль в "Лужниках". Бургер-фест в Парке Горького. Яркое шоу на ВДНХ. Горожане улыбаются, общаются, приятно и с пользой проводят время. Не идут на Тверскую. Потому что не хотят ни протестов, ни столкновений с полицией, ни тем более вооруженных восстаний. Таких москвичей явно больше, и их позиция тоже должна быть услышана. В том числе и теми, кто не согласен.

Ольга Оксенич, Александра Сергомасова, "ТВ Центр", Москва.