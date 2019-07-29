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Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии

18:16
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Доходы от продажи сырья в основном идут на содержание вооруженных группировок

США всеми силами стараются не допустить укрепления позиций правительства Башара Асада в Сирии. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской. Американские военные в районе базы Эт-Танф готовят большую группу боевиков, которых в дельнейшем планируется использовать для дестабилизации обстановки в стране. Кроме того, Вашингтон в обмен на помощь с контрабандой нефти обеспечивает оружием враждующие между собой курдские и арабские формирования.

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После разгрома крупных террористических бандформирований в Сирии полеты российской авиации сокращены до минимума, передает "ТВ Центр". Так же, как и состав нашей группировки в Арабской республике. Но ведется постоянный мониторинг ситуации, которую боевики пытаются обострить. Не без помощи со стороны.  В российском Генштабе сообщили: в данный момент террористы перебрасывают силы в юго-западную часть зоны деэскалации Идлиб и готовятся к наступлению на позиции правительственных войск Сирии.

В незаконно оккупированной американцами зоне в районе города Эт-Танф (там, где располагается военная база США), тренируются до трех тысяч боевиков из различных незаконных бандформирований.

"Наиболее подготовленные диверсанты направляются на подконтрольные правительственным войскам территории для дестабилизации обстановки и недопущения укрепления там позиций правительства Сирии. Их задачами является проведение диверсий, уничтожение объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершение терактов против правительственных формирований", - указал Рудской.

В то время как сирийские власти при поддержке России и других стран приступили к налаживанию мирной жизни, возрождению экономики, социальной сферы и возвращению беженцев, США оставляют за собой лишь выжженную землю. Подконтрольный им регион Заевфратья в руинах. В населенных пунктах нет воды и электроснабжения. А создаваемые американцами лагеря беженцев, например, "Эр-Рукбан" или "Эль-Холь", похожи, скорее, на концентрационные. Российский центр по примирению враждующих сторон совместно с ООН и сирийским красным полумесяцем содействует вызволению беженцев из нечеловеческих условий, созданных на подконтрольных Вашингтону территориях.

Мирная и процветающая Сирия Вашингтону явно не нужна. Помимо политических интересов в этом регионе, американцы не брезгуют банальным грабежом. В российском Генштабе отмечают необычайную концентрацию сотрудников заокеанских частных военных компаний - более трех с половиной тысяч человек - в районе сирийских месторождений нефти.

"Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих правительству Сирии нефтяных объектов и месторождение в Заевфратье. Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти. Вся эта деятельность осуществляется под прикрытием международной антитеррористической коалиции. По сути, она представляет международный контрабандный бизнес, отобранный американцами у ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России – прим. ред.)", - отметил Рудской.

При этом тем, кто действительно борется с террористами, а не накачивает их деньгами и оружием, приходиться сражаться еще и на информационных фронтах. Сирийское правительство и российские ВКС неоднократно были обвинены в уничтожении мирного населения республики. Теми же одиозными "Белыми касками".

Западные СМИ в очередной раз растиражировали кадры якобы авиаудара, нанесенного 22 июля нашими самолетами по популярному рынку в Маарет-ан-Нумане. На брифинге Генштаб России представил доказательства того, что торговые ряды целы и невредимы. Никаких следов попадания снарядов нет.

"Как видно на кадрах, якобы уничтоженный рынок совершенно цел и функционирует в обычном режиме. Вызывает сожаление тот факт, что представители авторитетных международных структур и организаций в очередной раз становятся жертвами легко проверяемой лжи террористов, используя подготовленные ими фальшивки и непроверенную информацию для выдвижения ничем не подкрепленных обвинений", - рассказал Рудской.

В Генштабе напомнили: наша авиация бьет только по заранее разведанным целям, расположение и принадлежность которых к террористам проверяется по трем различным каналам. И все удары носят точечный характер.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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