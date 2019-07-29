Машину Земфиры разбил Серебряков

Ущерб оценивается в 25 тысяч рублей

Выяснилась личность мужчины, который разбил лобовое стекло иномарки, принадлежащей певице Земфире. Злоумышленником оказался 35-летний грузчик Глеб Серебряков.

Правоохранительные органы задержали хулигана по горячим следам. Как сообщает "СтарХит", Серебряков сразу во всем признался. По словам мужчины, он является ярым поклонником Земфиры, а своим поступком он пытался привлечь ее внимание. Фанат якобы случайно увидел на Фрунзенской набережной Mercedes-Benz C200, который артистка купила в 2016 году.

В скором времени на Глеба Серебрякова могут завести дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ему грозит до двух лет тюрьмы. Пока мужчину отпустили из полицейского участка под подписку о невыезде.

По предварительным данным, нанесенный Серебряковым ущерб оценивается в 25 тысяч рублей.

Добавим, что поклонники часто околачиваются возле дома Земфиры на Фрунзенской набережной. Апартаменты в Хамовниках артистка купила в начале нулевых годов за 250 тысяч долларов.