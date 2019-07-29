"Лапочки": дочки-красавицы Урганта произвели фурор

Шоумен сравнил девочек с чеховскими сестрами
41-летний телеведущий Иван Ургант, который редко публикует фото своих родных, порадовал поклонников неожиданным постом в Instagram.
Шоумен опубликовал коллаж, на котором изображены его 19-летняя падчерица Эрика, 11-летняя дочь Нина и четырехлетняя дочка Валерия. Дочери Урганта отдыхают где-то вдалеке от Москвы. Судя по его ироничной подписи к фото, девочки хотят попасть в столицу, как три сестры Чехова.
"Сестры любят с волнением вспоминать о своем радостном детстве, проведенном в Москве. Их семья уехала из Москвы 29 дней назад, но до сих пор им кажется, что возвращение в этот город изменило бы всю их судьбу, озарив ее новым, светлым смыслом..." - написал Иван Ургант.
Интернет-пользователи рассыпались в комплиментах в адрес дочерей знаменитости.
- Такие классные. Вы счастливый.
- Девчонки растут красавицами.
- Вот это богатство.
- Иван, у вас прекрасная семья.
- Лапочки.
- Красотки! Все в отца.
Напомним, 19-летняя Эрика - дочь Натальи Кикнадзе, второй жены Урганта. У Кикнадзе от предыдущих отношений остался также сын Нико.