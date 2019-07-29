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"Лапочки": дочки-красавицы Урганта произвели фурор

18:06
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Шоумен сравнил девочек с чеховскими сестрами

41-летний телеведущий Иван Ургант, который редко публикует фото своих родных, порадовал поклонников неожиданным постом в Instagram. 

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Шоумен опубликовал коллаж, на котором изображены его 19-летняя падчерица Эрика, 11-летняя дочь Нина и четырехлетняя дочка Валерия. Дочери Урганта отдыхают где-то вдалеке от Москвы. Судя по его ироничной подписи к фото, девочки хотят попасть в столицу, как три сестры Чехова. 

"Сестры любят с волнением вспоминать о своем радостном детстве, проведенном в Москве. Их семья уехала из Москвы 29 дней назад, но до сих пор им кажется, что возвращение в этот город изменило бы всю их судьбу, озарив ее новым, светлым смыслом..." - написал Иван Ургант.

Интернет-пользователи рассыпались в комплиментах в адрес дочерей знаменитости. 

- Такие классные. Вы счастливый. 

- Девчонки растут красавицами.

- Вот это богатство. 

- Иван, у вас прекрасная семья. 

- Лапочки. 

- Красотки! Все в отца. 

Напомним, 19-летняя Эрика - дочь Натальи Кикнадзе, второй жены Урганта. У Кикнадзе от предыдущих отношений остался также сын Нико. 

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