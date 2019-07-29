Кокорин и Мамаев рассказали о плюсах жизни в колонии

Футболисты не сидят без дела

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали, чем различаются условия содержания в СИЗО "Бутырка" и в колонии №4 в Белгородской области, где они отбывают наказание.

Мамаев в позитивном ключе отметил, что в колонии они "не сидят без дела", а также проводят немало времени на свежем воздухе. Кроме того, по словам полузащитника "Краснодара", в колонии у него есть понимание того, когда он выйдет на свободу.

Кокорин рассказал, что ему позволяют посещать оздоровительные процедуры, которые необходимы из-за травмы колена, передает "Газета.Ru".

8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий избили в центре Москвы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов, а после напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

13 июня 2019 года Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам лишения свободы.