Собянин рассказал о предстоящем увеличении числа электричек Москва – Одинцово

Интервалы движения электричек из Одинцова планируют сократить в часы пик с 1 августа

С 1 августа сократится интервал движения электричек на Смоленском направлении Московской железной дороги. На участке Москва – Одинцово откроется четвертый главный путь, и составы будут ходить каждые 3 с половиной минуты - практически как в метро. Экспрессы - каждые полчаса, то есть вдвое чаще, чем сейчас, передает "ТВ Центр".

Об этом в понедельник сообщил Сергей Собянин на заседании координационного совета по развитию транспортной системы столичного региона. По словам мэра, в ближайшие месяцы на стандарт "три с половиной" перейдет и направление Москва – Мытищи. Строительство новых главных путей идет и на других линиях, где также уменьшатся интервалы.

"Следующий проект - переход на четыре минуты по МЦК. Когда мы проектировали МЦК, мы не очень верили, что это технологически реализуемо. Сегодня мы видим, совместными усилиями это можно сделать в ближайшие месяцы. Поэтому, мне кажется, надо этот вопрос обсудить, это важнейший проект", - указал Собянин.