Корчевников заставил 82-летнего актера каяться за измены

Кинозвезда готова была встать на колени

Народный артист России Юрий Назаров откровенно рассказал телеведущему Борису Корчевникову о том, как он жил на две семьи.

82-летний актер признался в программе "Судьба человека", что он не был честен со своей женой Татьяной Кудрявцевой. Долгие годы он изменял ей с художником по костюмам Татьяной Разумовской. Супруга родила Назарову троих детей, а любовница - двоих.

"Сложно, непросто, но я успешно жил на две семьи, - цитирует артиста портал "Дни.ру". - Старался никогда в своей жизни не терять совесть. Хотя в моей ситуации, конечно, это было сложно сделать. Считаю, что с женами не годятся оценки предательство не предательство. У дам просто эмоции, фантазии. Я всегда верил в любовь. И я тоже страдал. А основной принцип любви - забота. Вот я и заботился о всех. Главное, что я всегда оставался человеком, а не животным".

Назаров подчеркнул, что он всегда материально поддерживал своих женщин, сохранил с ними хорошие отношения и не чувствует за собой вины.

"Вы же обманываете их. Больно им делаете", - заявил Борис Корчевников своему гостю. "А сколько мне женщины делали больно, я же не жалуюсь ни на кого, - возмутился артист. - Ты что, хочешь, чтобы я встал на колени и сказал: "Люди, простите меня! Такой я грешник, простите, христа бога ради!"

На счету Юрия Назарова более 200 ролей в кино и сериалах. Он играл в таких фильмах, как "Андрей Рублев", "Горячий снег", "Маленькая Вера", "Бой с тенью" и так далее.